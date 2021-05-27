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Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила 26 мая пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Он был задержан правоохранителями ранее в среду.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьева Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года», — цитирует Софинскую ТАСС.

Аналогичное решение о заключении под стражу принято в отношении его заместителя Александра Швецова. Срок ареста также установлен на два месяца.

Им обоим предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».

Высокопоставленным сотрудникам Росгвардии грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет РЕН ТВ.

25 мая стало известно о задержании заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василия Афанасьева, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году ему стало известно об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий.

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