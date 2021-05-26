Аллерголог назвал самый «злостный аллерген»

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом «злостном аллергене» и дал советы людям, страдающим от аллергии.

По словам специалиста в беседе с НСН в среду, 26 мая, аллергия является частным случаем расстройства иммунной системы, изменения в которой происходят в течение всей жизни. Он пояснил, что с возрастом иммунитет становится слабее, поэтому люди с хронической аллергией всегда должны иметь под рукой нужные лекарства и номера телефонов экстренных служб.

«Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья — самый злостный аллерген, особенно береза. В июне — это луговые травы, а в августе — сорные травы», — рассказал медик.

Болибок посоветовал постоянным аллергикам проконсультироваться с врачом на тему того, как вести себя в этот период. Он напомнил, что при ЧП следует звонить по номеру 112.

Перечислил специалист и три основные проблемы для аллергиков: бронхоспазм, отек Квинке и анафилактический шок, пишет RT. Он пояснил, что симптомами бронхоспазма являются нехватка воздуха, хрипы и свисты в груди. Отек Квинке, при котором страдают дыхательные пути и может наступить удушье, возникает в результате укусов насекомых. От укус пчел бывает также анафилактический шок, сиптомами которого являются слабость, зуд кожи, затрудненное дыхание, потеря сознания.

«Если кому-то стало плохо из-за аллергии, надо положить человека навзничь, горизонтально, ноги приподнять кверху и немедленно вызывать скорую. В таком случае неподготовленные люди вряд ли смогут помочь», — призвал Болибок.

19 мая врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способ отличить коронавирус от сезонной аллергии. По словам медика, сезонную аллергию отличают ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии. Также при аллергозе слабо выражена или отсутствует интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость.