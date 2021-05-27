Словакия запретила полеты самолетов «Белавиа» над своей территорией

Словакия запретила полеты в своем воздушном пространстве и использование аэродромов страны самолетам авиакомпании «Белавиа», сообщил в среду, 26 мая, министр иностранных дел страны Иван Корчок в Twitter.

«Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов [республики самолетами] «Белавиа». Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение [международных] правил белорусским режимом», — заявил глава МИД.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским самолетам полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Лидеры стран — членов ЕС также потребовали освобождения экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и гражданки РФ Софии Сапеги, которая заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Также в Евросовете призвали Международную организацию гражданской авиации расследовать «беспрецедентный и неприемлемый инцидент» с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Ранее 25 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

После этого латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не проводить полеты над территорией Белоруссии. Власти республики заявили о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов.

24 мая правительство Великобритании потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии, поскольку это может навредить безопасности пассажиров.

В то же время Россия заявила о штатных полетах российских самолетов через Белоруссию.