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Ученые выявили причину «сверхчувствительности» к звукам дыхания и жевания

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Ученые из британского Университета Ньюкасла выяснили, почему люди с мизофонией имеют «сверхчувствительность» к некоторым звукам, например, издаваемым при питье, приеме пищи или дыхании. Результаты их работы опубликованы 21 мая в издании Journal of Neuroscience.

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Мизофония — это заболевание, для которого характерны сильные отрицательные эмоции в ответ на определенные шумы, издаваемые движениями рта.

Согласно исследованию, в мозге между слуховой корой и областями моторного контроля существует связь. В основе «сверхчувствительности» к определенным звукам находится система зеркальных нейронов, связанная с движениями ротовой части.

Для проверки гипотезы ученые провели фМРТ-сканирование 33 добровольцев и сравнили реакции на звуки у 42 больных мизофонией и контрольной группы.

Выяснилось, что у страдающих мизофонией связь между слуховой и зрительной корой и вентральной предмоторной корой оказалась сильнее. Также у них обнаружена более сильная функциональная связь между слуховой корой и орофациальной моторной областью, а также более сильная активация орофациальной моторной области в ответ на слышимые триггерные звуки.

«Таким образом, мизофония — это не реагирование на звуки как таковое, а проявление активности частей двигательной системы, участвующих в производстве этих звуков», — говорится в исследовании.

По словам ученых, для лечения мизофонии следует имитировать движения, вызывающие отрицательную реакцию, вместо того, чтобы сосредотачиваться на звуках, как это делают многие.

Ученые уверены, что их новая концепция понимания мизофонии может объяснить поведенческие и эмоциональные реакции и иметь важные последствия для разработки эффективных методов ее лечения.

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