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Ученые из США назвали процент суперраспространителей коронавируса

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Американские ученые провели исследование, по результатам которого стало понятно, что около 90% вируса SARS-CoV-2 в популяции распространяют всего 2% инфицированных людей — суперраспространителей.

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Эксперты основывались на данных массового ПЦР-тестирования (более 72 тыс. тестов), проведенного в одном из университетов США в период с августа по декабрь 2020 года. Его результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Уточняется, что в аналитическую выборку были включены показатели только тех людей, у которых на момент взятия анализов не было каких-либо видимых симптомов коронавируса.

Оценка вирусной нагрузки в пробах показала, что около половины из обследуемых из-за крайне низкого выделения вируса находятся в незаразной фазе, при этом до 90% вирионов приходится всего на 2% инфицированных. То есть оказалось, что незначительное меньшинство распространяют подавляющее большинство вирионов.

Далее биологи сравнили результаты, полученные по бессимптомным носителям, с аналогичными данными по госпитализированным пациентам с коронавирусной инфекцией, взятыми из десяти независимых исследований, проведенных на базе сотни лабораторий. Оказалось, что статистика распределения вирусной нагрузки среди бессимптомных и госпитализированных носителей вируса очень похожа.

В обеих группах около 90% вирионов приходятся на 2% суперраспространителей, а 99% — суммарно на 10% бессимптомных носителей и 14% больных с симптомами.

«Остается неизвестным, являются ли они особыми людьми, способными нести чрезвычайно высокую вирусную нагрузку, или многие инфицированные проходят через короткий период времени с очень высокой вирусной нагрузкой. Независимо от механизма, тем не менее ясно, что в любой момент времени лишь небольшое количество людей является носителем подавляющего большинства вирионов», — пишут авторы статьи.

Ранее в этот же день вирусолог Александр Семенов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции действует эффективнее, чем сформированный после болезни иммунитет.

Вакцина при этом устроена так, чтобы научить иммунитет «бить по общим для всех вирусов местам», поэтому обеспечит более эффективную защиту.

Семенов также указал на то, что даже после вакцинации человек обязан носить маску, так как при контакте с окружающей средой он может быть переносчикам возбудителей коронавируса.

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