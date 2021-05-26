В работе соцсети Instagram произошел сбой

Пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram. Об этом 26 мая свидетельствую данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе платформы произошел примерно в 21:36 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из Соединенных Штатов, Канады, Украины, Франции, а также Великобритании.

Согласно данным Downdetector, почти половина (46%) пользователей Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, войти в свой аккаунт не могут 39%, еще у 14% не загружается веб-сайт соцсети.

Последний раз пользователи Instagram жаловались на сбой в работе сервиса 20 мая. Тогда проблемы также были связаны с просмотром новостной ленты, а также входом в учетную запись.