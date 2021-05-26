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В Индии пассажир забил до смерти таксиста за отказ его везти

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в Индии пассажир забил до смерти таксиста, который отказался его везти, куском тротуарной плитки. Убийство произошло в Мумбаи ранним утром 23 мая, сообщили в понедельник, 24 мая, в издании India Today.

По данным местной полиции, к 55-летнему водителю обратился 30-летний продавец фруктов с просьбой его подвезти. Между таксистом и мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Когда продавцу отказали в услуге, тот схватил фрагмент тротуарной плитки и несколько раз ударил таксиста по голове.

Водителя доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Нападавшего задержали спустя несколько часов недалеко от места убийства. В настоящее время полиция проводит расследование.

23 апреля в Москве водитель такси в нетрезвом виде протаранил четыре автомобиля, врезался в дерево и скрылся с места аварии. При этом пострадавшего пассажира он оставил в машине. Потерпевшего госпитализировали.

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