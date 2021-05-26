Строительство двух объектов водоснабжения началось в Самарской области

В Нефтегорском районе Самарской области стартовало строительство двух новых объектов водоснабжения. Один из них будет располагаться в микрорайоне «Е» Нефтегорска, второй – на Ветлянском артезианском водохранилище.

Как сообщили в районной администрации, сейчас в микрорайоне «Е» отсутствует централизованное водоснабжение. Строительство нового объекта обеспечит водой 500 человек. Ожидается, что к концу 2021 года будет проложено 11,4 км трубопровода с водозаборными колонками и колодцами, пишет НИА «Самара».

На Ветлянском водохранилище планируется создать новый водозабор. Это позволит обеспечить качественной водой свыше 9,7 тыс. потребителей. Работы планируется завершить за три года.

Глава отдела капстроительства Нефтегорского района Владимир Поселянов отмечает, что на водозаборе разметят 17 скважин с центральным пультом управления насосными станциями и два резервуара с чистой водой. Проект также включает строительство станции обеззараживания, трансформаторной подстанции, КПП и административно-бытового блока.

Общая стоимость объектов водоснабжения составит 381 млн рублей. Их выделят из федерального и регионального бюджетов. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».