Подоляк назвал встречу в нормандском формате жестким обменом мнениями

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк по результатам встречи политсоветников в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, состоявшейся 26 мая, отметил, что на мероприятии произошел очень жесткий обмен мнениями.

«Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом — сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя», — цитирует советника издание Главред.

По словам Подоляка, Россия мешает Украине добиться установления мира в Донбассе, пытаясь отойти от обсуждения сути и перейти в обсуждение сторон конфликта.

Очередная встреча политсоветников «нормандской четверки» состоялась 26 мая в режиме видеоконференции. До этого советники лидеров Германии, России, Украины и Франции общались по видеосвязи 19 апреля. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, данные переговоры не принесли никаких результатов.

20 мая Зеленский указал на необходимость прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Кроме того, он рассказал о начале контактов с представителями российского лидера по встрече глав двух государств.

31 марта президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров подтвердили безальтернативность Минского комплекса мер на востоке Украины, принятого в 2015 году в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта.

Путин подчеркнул важность выполнения Киевом всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего касающихся налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. Политсоветники лидеров стран продолжат совместную работу.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом ответственность за ситуацию Киев возлагает на Россию. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину к прямым переговорам с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.