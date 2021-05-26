Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вильфанд спрогнозировал ветер до 23 м/с и ливни в ряде регионов России
Мир
Спецборт для перевозки граждан РФ из сектора Газа приземлился в Каире
Мир
Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля
Наука
Российский космонавт самостоятельно отремонтировал скафандр на МКС
Мир
ВМС Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море
Мир
МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС из-за инцидента с Ryanair
Мир
США обвинили Китай в недостаточной прозрачности расследования по COVID-19
Спорт
Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
Мир
В Швеции ужесточили закон о запрете многоженства
Сюжет:

Подоляк назвал встречу в нормандском формате жестким обменом мнениями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк по результатам встречи политсоветников в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, состоявшейся 26 мая, отметил, что на мероприятии произошел очень жесткий обмен мнениями.

«Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом — сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя», — цитирует советника издание Главред.

Секрет о мире: Донбасс не видит желания Киева выйти на урегулирование
Из-за обострения на юго-востоке Украины Минским соглашениям придумывают новые модальности

По словам Подоляка, Россия мешает Украине добиться установления мира в Донбассе, пытаясь отойти от обсуждения сути и перейти в обсуждение сторон конфликта.

Очередная встреча политсоветников «нормандской четверки» состоялась 26 мая в режиме видеоконференции. До этого советники лидеров Германии, России, Украины и Франции общались по видеосвязи 19 апреля. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, данные переговоры не принесли никаких результатов.

20 мая Зеленский указал на необходимость прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Кроме того, он рассказал о начале контактов с представителями российского лидера по встрече глав двух государств.

31 марта президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров подтвердили безальтернативность Минского комплекса мер на востоке Украины, принятого в 2015 году в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта.

Путин подчеркнул важность выполнения Киевом всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего касающихся налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. Политсоветники лидеров стран продолжат совместную работу.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом ответственность за ситуацию Киев возлагает на Россию. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину к прямым переговорам с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021