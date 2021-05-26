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Умер 34-летний солист группы Power Trip Райли Гейл

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Солист треш-метал-пауэр-группы Power Trip Райли Гейл умер в возрасте 34 лет. Об этом во вторник, 25 мая, сообщило издание Rolling Stone.

Причиной смерти музыканта стало случайное отравление опиоидным анальгетиком.

«Райли был нашим другом, братом, сыном. Он был и яркой рок-звездой, и вместе с тем — скромным и бескорыстным другом», — написали в соцсетях его коллеги.

Как пишет НСН, группа Power Trip была основана в 2008 году. В 2010-х годаз она была одной из самых успешных треш-метал-групп. В 2021 году музыкантов номинировали на «Грэмми» в номинации «Лучшее выступление метал-группы». Коллектив успел выпустить два студийных альбома Manifest Decimation (2013) и Nightmare Logic (2017), а также в 2018 году — альбом-компиляцию Opening Fire: 2008-2014.

В прошлом году Райли Гейл записал совместный с группой Body Count трек Point the Finger.

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