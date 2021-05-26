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Семь официальных пляжей подготовят в Брянске к купальному сезону

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В Брянске в этом году планируется открыть семь официальных пляжей. Сейчас на местах массового отдыха горожан идет подготовка к купальному сезону, сообщает городская мэрия.

Три места отдыха обустроят в Володарском районе. Один из них расположен у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский», второй – на заливе у нефтебазы, третий – на карьере бывшего завода, пишет NASHBRYANSK.RU.

Еще два места отдыха откроют в Бежицком районе города. Это Центральный пляж около больницы № 1 и пляж на озере Орлик-5.

В Фокинском районе приведут в порядок пляжи на озере Мутном и на озере ГРЭС в поселке Беле Берега.

На всех официальных местах летнего отдыха разместят спасательные посты.

21 мая руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при посещении пляжей на фоне распространения COVID-19. По его словам, первостепенной защитной мерой для россиян должна стать вакцинация от коронавируса.

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