Дептранс заявил о вине водителя такси в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

По предварительным данным, виновником ДТП на Кутузовском проспекте в Москве является водитель такси. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 26 мая.

«У автомобиля Lada — 58 штрафов за 2021 год, в основном — за превышение скорости. У автомобиля такси Hyundai — три штрафа за этот год. Предварительно, в аварии виноват водитель такси», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду сообщалось, что на Кутузовском проспекте в районе дома 8 машина вылетела на тротуар и перевернулась. Одним из участников аварии стал автомобиль такси, который ехал по выделенной полосе. Такси совершило столкновение с автомобилем, поворачивающим направо. От удара одна из машин выехала на тротуар, где совершила наезд на мужчину на остановке общественного транспорта, сообщает телеканал «Звезда». Пострадавшего пешехода госпитализировали.

В этот же день стало известно, что у российского рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, которого остановили в Москве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили 241 штраф за нарушение ПДД.