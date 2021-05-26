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Новые площадки ГТО и футбольные поля построят в Оренбуржье

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Из бюджета Оренбургской области выделят 100 млн рублей на строительство новых площадок ГТО и футбольных полей. Об этом губернатор региона Денис Паслер заявил во время рабочей встречи с министром спорта Сергеем Салминым.

«Принято решение выделить дополнительно 100 млн рублей из областного бюджета муниципалитетам на площадки, где будут заниматься жители: в своих рабочих поездках я вижу, что для массового спорта плоскостных сооружений — площадок и футбольных полей — остро не хватает», — цитирует Паслера «Урал56.Ру».

Площадки для сдачи норм ГТО намерены обустроить в Асекеевском, Бузулукском, Грачевском, Домбаровском, Илекском, Красногвардейском, Кувандыкском, Новосергиевском, Октябрьском, Сакмарском, Тоцком и Шарлыкском районах, а также Оренбурге.

По словам министра спорта, мини-поля для игры в футбол появятся в Оренбурге, Орске, Оренбургском, Первомайском и Тюльганском районах. Зоны будут включать дополнительное ограждение и освещение для игры в темное время суток.

Ранее в мае сообщалось, что золотой значок ГТО получил 94-летний ветеран. Он ежегодно сдавал нормы ГТО, тренируется регулярно и сейчас. Подробнее — в сюжете.

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