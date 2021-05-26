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МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС из-за инцидента с Ryanair

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Евросоюз намерен вводить новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом в среду, 27 мая, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в сенате.

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«Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии», — указал глава ведомства.

Министр уточнил, что Брюссель планирует вводить санкции не только против отдельных лиц, но и против учреждений, «чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка», пишет Public Senat.

Он также напомнил, что в понедельник Евросоюз уже принял ограничительные меры в отношении Минска в области авиасообщения.

На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софией Сапегой.

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