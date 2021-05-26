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Проект строительства новой школы в Омске разработают до конца года

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Проектирование школы на Космическом проспекте в Омске завершат до конца 2021 года. Повторный аукцион на работы провели 18 мая, рассказал директор департамента строительства Александр Мякинин.

По его словам, предыдущий подрядчик должен был разработать проект и пройти госэкспертизу до 30 декабря 2020 года. В итоге заключение экспертов вышло только 18 марта 2021-го, оно было отрицательным. Подрядчик отказался исправлять проект и повторно заходить на экспертизу, в связи с чем контракт с ним был расторгнут, пишет ИА «Город55».

Договор с новой фирмой планируется заключить 5 июля. Она должен завершить проектирование до конца года. Ожидается, что школа будет возведена к 2023 году.

«Очень хотим, чтобы эта территория выиграла, так как здесь большой микрорайон и плотность застройки высокая. Две школы, которые есть в этом микрорайоне, перегружены», — отметила мэр Омска Оксана Фадина.

Ранее в мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено увеличить темпы строительства школ, оснащенных современным оборудованием. Кроме того, за четыре года планируется закупить не менее 16 тыс. современных школьных автобусов для муниципалитетов, где это необходимо.

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