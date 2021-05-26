Бывшего проректора вуза в Курске подозревают в мошенничестве

СУ СК РФ по Курской области возбудило уголовное дело в отношении проректора одного из вузов города по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в ведомстве. Речь идет о бывшем проректоре Курской ГСХА имени Иванова и нынешнем руководителе планово-экономического отдела вуза Наталье Коптевой.

По версии следствия, в сентябре 2019 года у 49-летней подозреваемой возник преступный умысел хищения средств, которые выделялись на надбавку за интенсивность труда, увеличение объема работы и работу по научно-исследовательской деятельности сотрудникам сельхозакадемии. 27 сентября Наталья Коптева временно исполняла обязанности ректора Владимира Семыкина. В тот день она издала приказ о надбавках, после чего, используя служебное положение, получила от сотрудника вуза 80 тыс. рублей и забрала их себе, передает ИА «Абирег».

Ранее стало известно, что в Самарской области 62-летний руководитель одного из вузов совместно с группой лиц из числа подчиненных сотрудников оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей. Однако фактически данные денежные средства, предназначенные для выплаты единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся, были направлены на иные цели. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) из-за нецелевого расходования бюджетных средств.