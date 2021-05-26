Новый ледовый комплекс построят в Тюмени

В Тюмени в 2022 году планируют начать строительство нового ледового спортивного комплекса. Об этом сообщает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Сейчас власти занимаются поиском подрядчика. Предполагается, что стоимость строительства составит 45 млн рублей, однако цена может быть пересмотрена, пишет портал «Наш город».

Известно, что возвести ледовый комплекс планируется около Затюменского парка. Площадь сооружения составит 1 тыс. кв. м.

Ранее в мае сообщалось, что в Самаре завершили отделку фасадов нового Дворца спорта, который планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Внутри оборудуют две ледовые арены, одна из которых предназначена для керлинга.