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США обвинили Китай в недостаточной прозрачности расследования по COVID-19

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Администрация США обвинила Китай в недостаточно прозрачном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления коронавируса нового типа. Об этом в четверг, 27 мая, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Китай не был достаточно прозрачным <...>. Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они [КНР] просто не соответствовали этим стандартам», — сказала Жан-Пьер.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США выступают за изучение различных теорий происхождения COVID-19 в рамках независимого международного расследования.

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что тяжелая болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может свидетельствовать о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание уточняло, что болезнь ученых проходила крайне тяжело, их пришлось госпитализировать.

Ранее, 20 мая, в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» информации о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. В комитете привели сведения относительно заявления Китая еще в 2017 году. Тогда в КНР рассказали, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалистам не удалось прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

3 января заместитель советника ныне экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые неоднократно опровергали эту информацию.

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