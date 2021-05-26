Посольство проверит информацию о задержании «выходцев из РФ» во Франции

Руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов сообщил, что на данный момент в представительстве проверяют информацию о задержании «четырех выходцев из РФ».

«Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех «выходцев из России». Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции», — заявил в разговоре с ТАСС Паринов, уточнив, что ответа пока получено не было.

О том, что во французском департаменте Нижний Рейн были задержаны четыре уроженца России, ранее в этот же день сообщало агентство AFP со ссылкой на судебный источник. По предварительной информации, задержанные являются уроженцами Северного Кавказа в возрасте от 16 до 18 лет. По данным France Info, их заподозрили в подготовке террористического акта, цель которого не уточняется.

В конце апреля во Франции в Нижнем Рейне и Пюи-де-Дом по подозрению в терроризме задержали семь человек. Уточнялось, что шестеро задержанных являлись представителями чеченской общины в возрасте от 28 до 48 лет. Еще один предполагаемый террорист был уроженцем Грузии.

23 апреля правоохранительные органы задержали трех человек после того, как злоумышленник напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем. Преступление было совершено ранее в этот же день. Мужчина атаковал женщину в помещении комиссариата полиции и нанес ей ножевые ранения, в результате которых она спустя некоторое время умерла. При попытке задержания нападавший был ранен сотрудниками правоохранительных органов и позднее скончался.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя нападение, заявил, что республика не сдастся в борьбе с терроризмом.