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Робота Сережу для библиотеки представили на форуме в Псковской области

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Псковская область принимает первый межрегиональный форум-мотиватор «Библиотека 2021. Время новых возможностей». Он посвящен внедрению и развитию инноваций в области культуры. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Директор Роскультцентра Марина Абрамова отметила, что тема развития креативных индустрий на сегодняшний день — одна из самых глобальных.

«Этот сегмент самый динамично растущий, а значит, у нас впереди невероятные перспективы. Без книги и культуры чтения нам не добиться результатов, которые нужны в сфере креативной экономики», — сказала она.

В рамках первого межрегионального форума-мотиватора запланированы кейс-конференция «Диффузия инноваций и культура новой реальности: трансформация в проектах и событиях», креативная сессия по инициированию новых идей для библиотечных пространств «От идеи к проекту», инклюзивная творческая мастерская, передает Псковское агентство информации.

Гостям был представлен функционал нового уникального помощника библиотеки — робота Сережи. Он может выступать консультантом для посетителей учреждения и сопровождать их внутри помещений, а также участвовать в проведении торжественных мероприятий. В дальнейшем планируется расширять возможности помощника.

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