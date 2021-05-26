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Запущена акция «100 друзей для детей» для больных муковисцидозом

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Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» в преддверии Всемирного дня защиты ребенка запустил акцию «100 друзей для детей». Акция направлена на поддержку детей, больных муковисцидозом. 100 человек смогут подписаться на регулярное пожертвование семьям, в которых растут дети с этим заболеванием, сообщается в среду, 26 мая, на сайте aif.ru.

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«Даже с неизлечимой болезнью можно жить полноценно, если рядом друзья. Небольшая сумма, перечисляемая регулярно, действительно может изменить чью-то жизнь. Переход от разовых пожертвований к ежемесячным платежам — важный шаг в формировании общества, в котором будет комфортно жить нам всем», — считает директор фонда Екатерина Донских.

По ее словам, системная благотворительность начинается с самого простого — с подписки на пожертвование.

Лицом этой акции стала семилетняя Маша Костылева из Перми. Фонд оперативно помогает Костылевым с лекарствами и медицинским оборудованием, поэтому девочка уже три года может жить и учиться, не боясь осложнений и не проводя долгие недели в больницах.

За последние семь лет фонд оказал помощь 100 семьям, в которых растут дети с муковисцидозом. Были оплачены лекарства и медоборудование на общую сумму 35,8 млн рублей, пишет «Москва 24».

Муковисцидоз — генетическое заболевание. Оно поражает легкие и весь пищеварительный тракт. Дыхательные пути больного постоянно забиваются вязкой мокротой, которую невозможно откашлять — человек задыхается.

Ранее в среду сообщалось, что Центр детской онкологии, гематологии и хирургии планируют открыть 18 июня в Казани. Учреждение было построено и введено в эксплуатацию в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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