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Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
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Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»

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Главного тренера санкт-петербургского ФК «Зенит» Сергея Семака признали лучшим в «Тинькофф Российской премьер-лиге» в минувшем сезоне. Об этом в среду, 26 мая, сообщается на официальной странице лиги в Twitter.

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Как напоминает «Газета.ру», Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне-2020/21 в третий раз подряд стал чемпионом, пишет RT. 45-летний специалист выиграл награду во второй раз за свою карьеру.

Определяли лучшего тренера наставники клубов лиги, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, капитаны команд, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер».

Как пишет «Спорт-Экспресс», по итогам голосования Сергей Семак набрал 96 баллов. Вторая строчка досталась тренеру ФК «Рубин» Леониду Слуцкому — он набрал 93 балла. Третье место занял главный тренер ФК «Химки» Игорь Черевченко, набравший 61 балл, пишет НСН.

Ранее 26 мая сообщалось, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун признан лучшим игроком по итогам сезона-2020/21 «Тинькофф Российской премьер-лиги». Азмун заработал 76 баллов и опередил прошлогоднего обладателя награды Артема Дзюбу (61 балл).

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