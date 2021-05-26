Дикие лиги: чемпионат России ждёт слияние двух дивизионов

Система проведения соревнований в российском футболе на пороге больших перемен. В ближайшие недели два низших дивизиона национального чемпионата могут перейти под управление одной структуры — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) . Сейчас она осуществляет организацию только в первом дивизионе. Клубы рассчитывают таким образом увеличить свои доходы, но опрошенные «Известями» эксперты не видят перспектив развития ПФЛ и ФНЛ.

С конца 1990-х годов чемпионат России по футболу состоит из трех профессиональных дивизионов. С 2013 года им управляют три разных организации. Высшим дивизионом — премьер-лигой — заведует Российская Премьер-лига (РПЛ). Следующим по значимости турниром — первым дивизионом — Футбольная национальная лига (ФНЛ). Наконец, соревнования во втором дивизионе проводит Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

Как встарь

Во вторник 25 мая по итогам общего собрания ФНЛ президент организации и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что клубам ПФЛ предложено со следующего сезона выступать под управлением ФНЛ. На следующий день совет ПФЛ рекомендовал клубам второго дивизиона рассмотреть вопрос о переходе под эгиду более старшей лиги. Окончательное решение должно быть принято до 4 июня.

— Пока есть только рекомендация, а не утвержденный переход соревнований второго дивизиона под управление ФНЛ , — объяснил «Известиям» член совета ПФЛ, генеральный директор клуба СКА (Ростов-на-Дону) Сергей Городничук. — Командам предложено подумать над предложением Алаева, но лично наш клуб считает целесообразным объединение в одной лиге. Так у нас уже было. И кажется, так было лучше. Нужно консолидировать всеобщие усилия. Мы надеемся, что будет перераспределение средств в пользу клубов более низких дивизионов.

Фото: 1fnl.ru Александр Алаев

В нынешнем сезоне в соревнованиях второго дивизиона под эгидой ПФЛ играют 64 команды. Они распределены по четырем группам, победитель каждой из которых получает право выступать в розыгрыше ФНЛ следующего сезона. Правда, в последние 10 лет участились случаи, когда из-за недостаточного финансирования или устаревшей инфраструктуры клубы не получают лицензии на выступление лигой выше. А часто они сами отказываются от повышения в классе.

Так, клуб «Кубань-Холдинг» из Краснодарского края сейчас лидирует в группе 1 , объединяющей клубы Северного Кавказа и Южного федерального округа. Но он не подавал документы на получение лицензии, позволяющей выступить в ФНЛ . За три тура до конца сезона «Кубань-Холдинг» опережает на два очка краснодарскую «Кубань», уже проходящую лицензирование на выступление в первом дивизионе. Если она не обойдет на финише конкурента, то не сможет пойти на повышение — «Кубань-Холдинг» фактически отдаст свою вакансию тольяттинскому «Акрону», который избежит вылета из ФНЛ, хотя по-спортивному принципу должен выступать в следующем сезоне классом ниже.

Обрушение дивизиона

Между тем еще в сезоне-2013/2014 состав участников ПФЛ насчитывал более 100 клубов , а групп (тогда они назывались зонами) было на одну больше. С тех пор значительная их часть обанкротилась или предпочла выступать на любительском уровне. На определенном этапе в зоне Сибири и Дальнего Востока играло шесть команд, в результате чего ее было решено упразднить.

— Было много объективных причин, по которым случился коллапс с клубами второго дивизиона, — пояснил «Известиям» источник в ПФЛ. — Тут и экономические проблемы в стране после 2014 года, и негативные последствия от перехода на систему «осень-весна». Они и РПЛ с ФНЛ коснулись серьезно, а с ПФЛ случилась вообще беда. Но были вопросы и к руководству ПФЛ во главе с президентом Андреем Соколовым, которое не так много сделало, чтобы хоть как-то поднять маркетинговый потенциал соревнования, улучшить качество его организации и ликвидировать часть издержек. В связи с этим при трех последних президентах РФС — Николае Толстых, Виталии Мутко и Александре Дюкове — недовольство ПФЛ было огромным. И реформа организации назревала.

Фото: ФК «КАМАЗ» Набережные Челны

Сейчас клубы считают, что объединение с ФНЛ позволит им улучшить коммерческую деятельность и добиться увеличения доходов.

— Нам нельзя стоять на месте, мы пытаемся зарабатывать, а не только тратить, — продолжил Городничук — Наш клуб до 25% бюджета самостоятельно покрывает за счет рекламы и привлечения спонсоров — бюджет СКА составляет 70 млн рублей в год. Но мы хотим еще улучшить работу. Надеемся, что наработки ФНЛ, а также наработки маркетинговой стратегии ПФЛ дадут позитивные результаты в будущем. Сейчас в связи с пандемией это сложно, особенно из-за того, что не можем собрать полные трибуны на стадионах и проводить множество акций. Но в перспективе это направление необходимо развивать.

До декабря 2010 года уже была система, когда одна лига проводила соревнования в двух дивизионах. Этим занималась ПФЛ. Еще раньше, в 1992–2001 годах, она управляла всем профессиональным футболом, включая высший дивизион, последние 20 лет закрепленный за РПЛ.

— Есть сомнения, что объединение даст эффект, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Химок» и «Спартака» Андрей Червиченко. — ФНЛ бы с первым дивизионом справиться. А тут она еще хочет взять на себя такое болото, как второй дивизион. Хотя и в первой лиге трясина еще та, если у нас «Оренбург» по спортивному принципу завоевывает право подняться в РПЛ, но не может пройти лицензирование. Есть объективные причины вроде пандемии, но проблемы-то были и до нее. Мало народу ходит на трибуны, для телевидения не смогли создать привлекательный продукт. И не заметно, чтобы клубы ФНЛ и ПФЛ массово выращивали сильных игроков, которых покупали бы клубы РПЛ. А больше источников дохода нет. Поэтому лично я в ближайшем будущем не вижу просвета для первого и второго дивизионов независимо от того, какая организация ими будет заниматься.

Соревнования ПФЛ в нынешнем сезоне закончатся 15 июня. В РПЛ и ФНЛ сезон закончился 16 и 15 мая.