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Минобороны РФ укрепит западные войска новыми противотанковыми комплексами

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Министерство обороны полностью перевооружит войска на новейшие противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С», чтобы усилить западное направление. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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Часть ПТРК уже поступила Западному военному округу (ЗВО). Первыми системы получат в Таманской мотострелковой дивизии. Также в начале года пресс-служба ЗВО анонсировала поступление 18 комплексов «Хризантема-С» в противотанковое дивизионное соединение. Системы заменят ПТРК «Штурм».

Комплексы способны поражать цели в любое время суток и при любой погоде. Такие системы считаются одними из самых эффективных в борьбе с танками, в том числе и самыми совершенными образцами последних модификаций стран НАТО и других государств.

По мнению экспертов, больше всего такие комплексы необходимы на западном направлении, где страны НАТО укрепляют свои бронетанковые силы.

«На территории Польши, с которой у России общая граница, американцы разместили тяжелую бронетанковую бригаду. Формально она там находится на основе ротации, но с точки зрения потенциальной угрозы для нас это фактически постоянно присутствующее у наших рубежей тяжелое соединение. Да и сама Польша уделяет большое внимание усилению бронетанкового компонента в составе своих сухопутных войск», — объяснил военный эксперт Виктор Мураховский.

Он добавил, что НАТО имеет количественное превосходство в бронетанковой технике по отношению к ВС РФ, поэтому России и необходимо совершенствовать свои системы вооружения. По словам эксперта, особенно укреплять вооружения стоит на западном направлении, так как там велика угроза со стороны бронетехники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 27 мая.

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