Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
Мир
В Швеции ужесточили закон о запрете многоженства
Общество
Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве
Общество
У рэпера Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД
Мир
В Нигерии из-за перегруженности судна 140 человек пропали без вести
Мир
Польша запретила белорусским самолетам вход в свое воздушное пространство
Экономика
В Москве число безработных сократилось почти в 1,5 раза с начала 2021 года
Спорт
Сборная России обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею
Общество
Суд вновь отказал Виктору Батурину в многомиллионном иске к сестре
Сюжет:

Посол назвал сроки возобновления рейсов из Санкт-Петербурга в Доху

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиасообщение между катарской столицей Дохой и Санкт-Петербургом может быть возобновлено со следующей недели. Об этом в среду, 26 мая, заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани на торжественном приеме в Российско-катарском деловом совете.

Круги Хургады: 500 тыс. россиян отдохнут в Египте в первый месяц полетов
Возобновление авиасообщения с курортами снизит стоимость туров в России на 10-15%

«Я надеюсь, что со следующей недели уже начнутся рейсы из Санкт-Петербурга в Доху», — цитирует его ТАСС.

Авиакомпания Qatar Airways возобновила рейсы из Дохи в Москву и в обратном направлении со 2 марта. Полеты выполняются в аэропорт Домодедово по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320 вместимостью 132 пассажира.

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Туристы из РФ могут путешествовать в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдавию, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию, а также на Кипр и Мальдивские острова.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение в марте 2020 года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021