Посол назвал сроки возобновления рейсов из Санкт-Петербурга в Доху

Авиасообщение между катарской столицей Дохой и Санкт-Петербургом может быть возобновлено со следующей недели. Об этом в среду, 26 мая, заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани на торжественном приеме в Российско-катарском деловом совете.

«Я надеюсь, что со следующей недели уже начнутся рейсы из Санкт-Петербурга в Доху», — цитирует его ТАСС.

Авиакомпания Qatar Airways возобновила рейсы из Дохи в Москву и в обратном направлении со 2 марта. Полеты выполняются в аэропорт Домодедово по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320 вместимостью 132 пассажира.

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Туристы из РФ могут путешествовать в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдавию, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию, а также на Кипр и Мальдивские острова.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение в марте 2020 года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.