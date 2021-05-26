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Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО

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Киев разочарован тем, что НАТО не пригласил Украину для участия в саммите в 2021 году. Об этом 26 мая заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

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«Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», — заявил Кулеба в ходе пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что Киев не понимает, как можно проводить саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» без участия самой Украины.

Также Кулеба добавил, что 2021 год является лучшим моментом для предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО.

«Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано… Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», — добавил Кулеба.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

12 мая на Украине назвали вступление в НАТО жизненно необходимым шагом, чтобы прекратить конфликт в Донбассе и предупредить возникновение конфликтов в будущем.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в НАТО. По его словам, членство в альянсе якобы станет единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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