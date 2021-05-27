Возвращение строптивой: Кошелева попытается прервать неудачи России

Сборная России по волейболу с двух тяжелых побед стартовала в женской Лиге наций — 2021, которая на протяжении месяца будет проходить в итальянском Римини. В первом туре подопечные Серджио Бузато одолели Германию (3:0, в каждой партии была напряженная концовка) и Бельгию (3:2). При этом во второй игре наша команда уступала 0:2. В ходе Лиги наций предстоит решить три важные задачи: определиться с составом на Олимпийские игры, сыграться и показать высокий результат. Главный тренер требует от сборной попадания в топ-3.

Попасть в 12

Нынешняя Лига наций — очень непростой турнир со всех точек зрения. Во-первых, команды целый месяц проведут в «пузыре». Ни выйти в город, ни увидеться с родными, игры при пустых трибунах. Всё это усиливается напряжением от предстоящей Олимпиады. Кто-то по тактическим соображениям заявил основу, кто-то — резервные составы. Возможно, это будет один из самых непредсказуемых турниров в истории.

Во-вторых, в этой Лиге наций очень непростой календарь. Команды будут проводить по три игры подряд. Условно — вторник, среда, четверг. Потом последует три выходных. Это довольно жесткий график, который потребует от тренеров проведения широкой ротации.

В-третьих, перед Токио ведутся стратегические игры. По традиции тихарятся китаянки. Сейчас вот главный тренер Лан Пин привезла в Италию всего 13 игроков. Среди них нет главных звезд сборной, включая Чжу Тин. Чемпионки Рио-2016 дали понять, что на вторую половину Лиги наций могут подтянуть несколько своих топов (по регламенту замены и дозаявки разрешены), но это не точно. Похоже, китаянки не хотят раньше времени раскрывать свои секреты. По схожему пути пошли и хозяйки турнира, которые и вовсе выставили молодежный состав.

Другие претенденты на медали Игр в Токио — Бразилия, США и Россия — привезли в Римини практически оптимальные команды. Правда, из-за травмы мы не досчитались трех сильных травмированных игроков: Анны Маловой, Ксении Парубец и Татьяны Романовой. При этом не исключено, что в олимпийскую заявку они войдут — всё будет зависеть от состояния и формы спортсменок в июле. В остальном же состав в Токио будет выбираться из тех 17, кто сыграет в Лиге наций. На Олимпиаду можно заявить только 12 игроков.

Пора показать зубы

Очевидно, что борьба за место в составе будет очень серьезная. Важнейшая задача в Лиге наций — наиграть состав, который будет боеспособным на главном старте пятилетия. Если китаянки обкатывают состав годами, то у нас практически каждый сезон всё начинается с чистого листа. В этом смысле большое количество игр в мае-июне российской сборной даже на руку. Важен и результат. Все-таки пока наше лучшее достижение — седьмое место в 2018 году — явно не соответствует амбициям команды.

— Если мы хотим биться за медаль в Токио, зубы нужно показывать уже сейчас, — отметила в интервью «Спорт-Экспрессу» капитан команды Евгения Старцева. — После победы на Евро-2015 россиянки четыре года пролетали мимо призов абсолютно всех соревнований — пока не взяли бронзу Кубка мира — 2019. Этот успех надо закреплять. Потому что нашу сборную перестали бояться. Больше того, мы начали привыкать к поражениям от больших команд. С таким психологическим бэкграундом ехать на Олимпиаду смысла нет.

После таких слов капитана было очень важно взять уверенный старт в Италии. Соперник в первом матче был подходящий. Немки обыграли нас на чемпионате Европы — 2019 и взять у них реванш было делом чести. Старцевой и компании это удалось, правда, матч совсем не был похож на легкую прогулку. В первой партии наша команда уступала 1:6 и 5:10. После этого Россия перехватила инициативу и смогла догнать соперника в концовке (20:20). А затем наступило время Татьяны Кошелевой — именно ее игра в защите и нападении определила победителя (25:21). Наша знаменитая доигровщица не могла помочь сборной последние четыре года, и ее возвращение перед Токио — огромный плюс.

Героиней второй партии стала Наталья Гончарова, набравшая шесть очков, хотя без нервов в концовке вновь не обошлось (25:22). В третьей партии Бузато дал поиграть молодым, и они тоже не подвели (25:19).

Турнир проб и ошибок

Во второй игре россиянки одержали волевую победу над не хватающей звезд с неба Бельгией, уступив в первых двух сетах (23:25, 21:25). При этом команде вновь удалось проявить характер и уверенно выиграть две следующие партии (25:19, 25:19). На тай-брейке сборную России было уже не удержать (15:8). В составе сборной России 18 очков на свой счет записала Наталья Гончарова, еще 17 баллов команде принесла Ирина Воронкова. Третьей по результативности стала Кошелева (12 очков), отлично отыгравшая в решающей партии.

Не сказать, что игра сборной была шикарной. Возникали привычные проблемы с приемом, не всегда хватало взаимопонимания. Все-таки несколько девушек толком никогда не играли друг с другом.

— Я думаю, пока рано делать какие-то выводы, — заявил «Известиям» президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. — Все-таки в Римини у нас будет 15 игр. Сейчас команда вкатывается в соревнования, наигрываются связи. После пятой-шестой игры уже появится какая-та картина для понимания. Лига наций — это турнир, где будет много проб и ошибок. Основной старт для нас — в Токио. Через игры в Римини мы должны хорошо подготовиться к Японии. Поэтому давайте посмотрим, как девушки воспользуются своим шансом попасть в заявку на Игры. Возвращение Кошелевой? Кого-то лично я бы не хотел выделять. Важнее командные действия.

Следующим соперником нашей команды станет сборная Нидерландов. Матч пройдет 27 мая.