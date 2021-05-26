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В Швеции ужесточили закон о запрете многоженства

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Парламент Швеции одобрил поправку к закону о запрете многоженства, которая предполагает непризнание в королевстве всех полигамных браков, даже заключенных в других странах.

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Инициатором данной поправки стало правительство. Обновленный закон вступит в силу 1 июля 2021 года, сообщается на сайте парламента в среду, 26 мая.

Отмечается, что для защиты женщин возможны исключения, но только при наличии необходимых оснований. Например, вероятность потери права на раздел имущества, содержание и наследство. В этих случаях полигамное замужество может быть признано на официальном уровне.

Многобрачие было под запретом в Швеции и ранее, однако существуют семьи мигрантов с полигамными браками, заключенными до приезда в королевство.

В апреле сообщалось, что российские ученые обнаружили связь между количеством замужеств и психическим благополучием.

В исследовании приняли участие 365 женщин. В результате выяснилось, что у респонденток, которые состояли в третьем браке, средний уровень удовлетворенностью жизнью был на верхней границе нормы. Эксперты объясняют это тем, что к третьему браку требования к партнеру снижаются, а стремление к компромиссам в отношениях, напротив, растет.

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