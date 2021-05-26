Король Иордании заявил о важности сохранения исторического статуса Иерусалима

Король Иордании Абдалла II указал госсекретарю США Энтони Блинкену во время их встречи на необходимость сохранения исторического статуса Иерусалима. Об этом сообщили в среду, 26 мая, в Королевском хашимитском дворе в Twitter.

«Его величество король Абдалла II подчеркивает необходимость сохранения исторического и правового статуса в Иерусалиме и его святых местах», — говорится в сообщении.

Он также указал на необходимость «остановить попытки принудить жителей ряда районов в Восточном Иерусалиме покинуть свои дома».

Госсекретарь США прибыл 26 мая в Амман на переговоры с королем Иордании, а также с вице-премьером и главой МИД страны Айманом ас-Сафади. Основной темой встречи стало поддержание соглашения о прекращении огня между Палестиной и Израилем, которое было достигнуто сторонами 21 мая.

Глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и Энтони Блинкен обсудили 25 мая создание совместной рабочей группы по продвижению гуманитарных и гражданских проектов на Западном берегу реки Иордан. Уточнялось, что главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о создании подобного объединения в ближайшем будущем с целью содействия развитию палестинской экономики на Западном берегу.

21 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что правительство Соединенных Штатов не намерено менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен продолжать ведение дипломатического диалога с представителями Израиля, Палестины и Египта, добавила Псаки.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.