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Проверки в домах Оренбурга пройдут после гибели двух человек от угарного газа

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В Оренбурге в связи с участившимися случаями отравления людей угарным газом пройдут проверки жилого фонда. Об этом замглавы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева заявила на совещании 26 мая.

СОхранение жизни: как напугать россиян угарным газом
Случаи отравления в жилых домах чаще всего связаны с беспечностью их жителей

С начала года в городе зарегистрировано девять случаев отравления людей угарным газом. Два человека погибли, еще 27 пострадали. За весь 2020 год было отмечено три случая с четырьмя пострадавшими.

Последняя трагедия случилась 25 мая на улице Пролетарской. В результате отравления угарным газом погибли 59-летний мужчина и его девятилетняя внучка. Две женщины 50 и 54 лет, а также 15-летний подросток были госпитализированы, пишет РИА «Оренбуржье».

Как рассказал на совещании руководитель управляющей компании, обслуживающей дом, 17 мая в этой квартире проводилась проверка тяги и газового оборудования. Сотрудники нарушений не выявили.

Рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

Татьяна Малышева отметила, что с 31 мая в городе начнутся проверки по содержанию жилого фонда управляющими компаниями. Сотрудники управления ЖКХ также осмотрят состояние дворов и детских площадок.

«Мне бы хотелось, чтобы вы провели работу с горожанами и довели до жителей многоквартирных домов информацию о гибели людей. Это наша общая проблема, поэтому давайте проявим бдительность и сделаем так, чтобы каждый человек начал переживать за свою жизнь и думать о безопасности», — заявила замглавы Оренбурга.

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