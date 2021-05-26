Пять авиационных бомб времен войны уничтожили в Севастополе

Пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

«Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили пять авиационных бомб: две SC-50, две SD-50 производства Германии, а также одну АО-2,5, стоявшую на вооружении Красной армии. Общий вес боеприпасов — более 200 кг, масса их взрывчатого вещества — свыше 80 кг в тротиловом эквиваленте», — прокомментировали в МЧС.

Советскую авиабомбу обнаружили недалеко от 30-й береговой батареи, расположенной возле севастопольского поселка Любимовка. Немецкие бомбы были найдены в лесу в районе Мекензиевых гор. Состояние взрывателей позволяло выполнить перевозку бомб на полигон, отмечает Крыминформ.

С начала года пиротехники МЧС в Севастополе обнаружили и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной.