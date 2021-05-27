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В России продажи БАДов с коллагеном выросли в 3,5 раза

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В России с января по апрель было продано в два раза больше БАДов с коллагеном, чем за аналогичный период прошлого года, и в 3,5 раза больше, чем в это же время два года назад, подсчитали специалисты DSM Group по запросу «Известий».

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«Коллаген приобретает популярность среди населения. Его видов существует огромное количество, больше 40. Это один из материалов строения тканей. С возрастом синтез коллагена у человека уменьшается. Многие принимают его внутрь, чтобы поддержать здоровье и внешний вид», — рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Главной задачей коллагена является укрепление всех соединительных тканей. По мере старения его объем в организме человека постоянно снижается, что приводит к образованию морщин и снижению подвижности суставов.

В то же время далеко не всегда коллаген улучшает качество кожи. На сегодняшний день значимого количества исследований, подтверждающих эффективность употребления коллагена, пока нет, отметила гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова.

В свою очередь, врач-эндокринолог Оксана Михалева сообщила, что в подобных исследованиях приняло участие недостаточное число испытуемых, а оценка эффективности проводилась на субъективных признаках — визуальном осмотре кожи. Кроме того, коллаген может усвоиться далеко не у всех, добавила специалист.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Напрасные старение: продажи БАДов с коллагеном выросли в 3,5 раза

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