В России продажи БАДов с коллагеном выросли в 3,5 раза

В России с января по апрель было продано в два раза больше БАДов с коллагеном, чем за аналогичный период прошлого года, и в 3,5 раза больше, чем в это же время два года назад, подсчитали специалисты DSM Group по запросу «Известий».

«Коллаген приобретает популярность среди населения. Его видов существует огромное количество, больше 40. Это один из материалов строения тканей. С возрастом синтез коллагена у человека уменьшается. Многие принимают его внутрь, чтобы поддержать здоровье и внешний вид», — рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Главной задачей коллагена является укрепление всех соединительных тканей. По мере старения его объем в организме человека постоянно снижается, что приводит к образованию морщин и снижению подвижности суставов.

В то же время далеко не всегда коллаген улучшает качество кожи. На сегодняшний день значимого количества исследований, подтверждающих эффективность употребления коллагена, пока нет, отметила гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова.

В свою очередь, врач-эндокринолог Оксана Михалева сообщила, что в подобных исследованиях приняло участие недостаточное число испытуемых, а оценка эффективности проводилась на субъективных признаках — визуальном осмотре кожи. Кроме того, коллаген может усвоиться далеко не у всех, добавила специалист.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Напрасные старение: продажи БАДов с коллагеном выросли в 3,5 раза