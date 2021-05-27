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Минфин увидел признаки восстановления экономики после долгого периода спада — более интенсивного, чем ожидало правительство ранее. Основным фактором (наряду с налоговыми поступлениями) выступили цены на энергоносители на мировых рынках — они позволили пополнить бюджет страны. В казну на 2021-й заложена средняя цена барреля в $43,3. С начала года стоимость нефти держится выше этого уровня, а в последнее время закрепилась в диапазоне $64–68 за баррель. Эта разница выступает сильной поддержкой в целом для России, создает необходимый запас прочности в будущем для реализации экономической политики.

Более того, за счет администрирования удалось повысить собираемость налогов, а также неналоговых платежей. После падения поступлений в консолидированный бюджет страны в 2020 году в 2021-м удалось добавить в казну на 5–10% больше доходов от НДС, налога на прибыль, зарплатных налогов, НДФЛ, страховых взносов. В целом восстановление мировой экономики создает новые возможности и повод для оптимистичных прогнозов.

Сейчас цель не столько в том, чтобы разогнаться, сколько в том, чтобы сбалансировать инфляцию и темпы роста ВВП. Одно из условий адаптации экономической и денежно-кредитной политики под более быстрое увеличение — гибкая и согласованная с ЦБ относительно мягкая монетарная политика. Несмотря на то что повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию, власти будут поддерживать экономику низкими процентными ставками, пока она не восстановится.

Мягкая денежно-кредитная политика повышает доступность финансирования, что выступает поддерживающим фактором спроса в экономике. Как минимум на первом этапе это будет ключевым инструментом адаптации под более быстрый рост. Причем позволит поддержать как потребительский спрос, так и инвестиционный.

Оба вида — важнейшие элементы на всех уровнях экономической системы. Для их поддержки, по всей видимости, будут задействованы как ключевая ставка, так и уровень налогообложения отдельных секторов и отраслей, что, в свою очередь, положительно отразится на экономике в целом.

В дальнейшем, когда экономика полностью вернется на докризисный уровень, инструменты и стимулы мягкой денежно-кредитной политики перестанут быть достаточными. На этом этапе придется заниматься обеспечением мер по поддержанию уровня доходов населения, увеличению инвестиций в основной капитал, стимулировать вложения в «экономику знаний», «зеленую экономику», поддержать отечественный экспорт. В этот период на первый план должны выйти качественные критерии системы, такие как рост благосостояния граждан и уровень их жизни.

Возможно, следует применить опыт инновационно активных стран, таких как Китай. В государствах — технологических лидерах, как правило, госсобственность составляет 5–10% от общего объема активов. Например, Китай показывает хорошие инновационные достижения, но при этом доля госпредприятий в выпуске ВВП Китая порядка 30%. В России этот показатель составляет около 45–50%.

Для обеспечения темпов роста выше среднемировых, как поручал президент России Владимир Путин, необходимо будет задействовать имеющиеся резервы, которые в среднесрочной перспективе обеспечат более высокую отдачу. В частности, позволят технологически перевооружить экономику РФ, создать новую транспортную и логистическую инфраструктуру и производственные мощности в высокотехнологичных отраслях.

Внутренних ресурсов на этой стадии может быть уже недостаточно, и придется задействовать стимулы для притока прямых иностранных долгосрочных портфельных инвестиций — по сути, смягчить геополитическую риторику. Но в целом Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами для трансформации экономической и денежно-кредитной политики под более интенсивный рост экономики. Применение данных инструментов позволит выйти на 3–4% роста, что в дальнейшем должно обеспечить инвестиционную привлекательность и качественную реструктуризацию экономики.

Автор — доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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