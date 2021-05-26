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Подготовка к расширению улицы 50 лет НЛМК началась в Липецке

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В Липецке продолжается масштабная реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Рабочие начали готовиться к расширению проезжей части, сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент подрядчик занимается устройством ливневой канализации. Уже уложены 350 м труб, осталось еще примерно 1,4 тыс. м. Также завершается демонтаж опор освещения, уточняет GOROD48.

По словам представителя подрядной организации, следующим этапом реконструкции станет формирование основания уширения. На участок завезут около 35 тыс. кубометров песка и 15 тыс. кубометров шлака. Работы стартуют после того, как свою часть выполнят сетевики.

В феврале сообщалось, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил 2021-й Годом дорог. По нацпроекту планируется привести в порядок 446 км покрытия.

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