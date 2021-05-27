Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Самолет МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово
Общество
В России могут обязать производителей утилизировать 100% упаковки
Наука
На спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация
Политика
Общественная палата планирует привлечь около 100 тыс. наблюдателей на выборы
Армия
Экипажи бомбардировщиков Ту-22м3 провели учения над Средиземным морем
Экономика
В правительстве обсуждают удвоение инвестиций из ФНБ
Наука
Канада в ближайшие пять лет планирует обзавестись луноходом
Общество
В Госдуме предложили давать выбор выпускникам между ЕГЭ и ГВЭ
Армия
США заявили о подошедшем к Гавайям разведывательном корабле ВМС России

В Таиланде пропавший кот вернулся с долговой запиской

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таиланде пропавший кот вернулся к хозяйке спустя три дня с запиской на шее. Об этом говорится в сообщении в Facebook-аккаунте района Чанг-Пхуак города Чиангмай.

Фейсконтроль для кошки: разработана шкала диагностики боли у животных
Пять признаков подскажут владельцам, что их питомцам нужно к ветеринару

«Ваш кот не мог оторвать глаз от скумбрии в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки», — гласило послание на ошейнике питомца.

Его написала женщина, представившаяся тетушкой Мэй. В записке также был указан ее номер телефона.

Хозяйка животного пошутила, что ее кот ушел на три дня и вернулся с долгами.

Комментаторы отметили под публикацией, что питомец вряд ли чувствует раскаяние. Некоторые пользователи посоветовали хозяйке вернуть долг владелице магазина, а многие восхитились действиями женщины, накормившей кота.

В феврале стало известно, что забытый в самолете кот прожил в кабине пилота две недели и испортил обивку салона.

Животное в самолете оставил один из пассажиров. Спустя две недели работники аэропорта Тель-Авива увидели кота за стеклами кабины пилота.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021