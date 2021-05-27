В Таиланде пропавший кот вернулся с долговой запиской

В Таиланде пропавший кот вернулся к хозяйке спустя три дня с запиской на шее. Об этом говорится в сообщении в Facebook-аккаунте района Чанг-Пхуак города Чиангмай.

«Ваш кот не мог оторвать глаз от скумбрии в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки», — гласило послание на ошейнике питомца.

Его написала женщина, представившаяся тетушкой Мэй. В записке также был указан ее номер телефона.

Хозяйка животного пошутила, что ее кот ушел на три дня и вернулся с долгами.

Комментаторы отметили под публикацией, что питомец вряд ли чувствует раскаяние. Некоторые пользователи посоветовали хозяйке вернуть долг владелице магазина, а многие восхитились действиями женщины, накормившей кота.

В феврале стало известно, что забытый в самолете кот прожил в кабине пилота две недели и испортил обивку салона.

Животное в самолете оставил один из пассажиров. Спустя две недели работники аэропорта Тель-Авива увидели кота за стеклами кабины пилота.