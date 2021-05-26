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Более 170 домов включат в реестр Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья

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В Московской области в этом году в реестр Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства примут более 170 недостроев. Об этом сообщает региональное министерство жилищной политики.

Как рассказал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Вячеслав Бетин, на данный момент принято решение о завершении строительства 73 домов. Согласно прогнозам, к концу года в реестр будут внесены еще около 100 проблемных объектов. Таким образом их количество достигнет 173, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Бетин также подчеркнул, что все сроки по завершению строительства, осуществляемого силами фонда, будут соблюдены.

27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ежегодного обращения к жителям региона рассказал, что власти намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Также он анонсировал программу реновации ветхого жилья.

В ноябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.

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