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Пенсионер умер после подъема пешком из-за неработающего лифта в Керчи

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Следственное управление СК РФ и прокуратура Крыма проводят проверку после сообщений о смерти в Керчи пенсионера, который поднимался пешком на 14-й этаж из-за неработающего лифта и умер в собственной квартире. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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По информации ведомства, в доме № 12 по улице Генерала Петрова в Керчи длительное время не работало лифтовое оборудование, в связи с чем жильцам дома было затруднительно покидать свои квартиры.

«В ходе проверки <...> будет дана оценка действиям управляющей компании в части полноты принимаемых мер, направленных на надлежащее содержание общего имущества, а также своевременности осуществления ремонтных работ вышедшего из строя лифтового оборудования», — сообщили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проведения проверочных мероприятий взят в прокуратуре на контроль.

В СК уточнили, что по факту смерти мужчины «в результате атеросклеротической болезни сердца» организована аналогичная проверка, будут изучены обстоятельства трагедии, дана правовая оценка действиям лиц и организаций, ответственных за надлежащее функционирование лифта, передает «РИА Новости».

Ранее, в марте, сообщалось о том, что в Балашихе восьмилетний мальчик 12 часов просидел в застрявшем лифте.

Мальчик звал на помощь и сорвал себе голос, однако его не услышали из-за того, что лифты находятся в отдельном помещении, к тому же кнопка вызова лифтера в застрявшем лифте не работала.

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