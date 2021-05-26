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Главный тренер сборной РФ рассказал о победе над Данией на ЧМ по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин в интервью «Спорт-Экспрессу» в среду, 26 мая, рассказал о победе над командой Дании в матче чемпионата мира.

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На вопрос о том, почему российская сборная смогла забить первый гол только в конце второго периода, Брагин заявил, что на чемпионате нет простых соперников.

«Все против нас стараются сыграть аккуратно в защите, от обороны играют», — отметил он.

Дебют защитника Никиты Нестерова тренер назвал хорошим, а также выразил надежду, что хоккеист будет играть лучше в дальнейшем, а вратаря Александра Самонова назвал «номером один».

Ранее в среду сборная России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Дании со счетом 3:0.

По результатам игры сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A.

24 мая сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ от сборной Словакии после двух побед над Чехией и Великобританией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В группу А входят сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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