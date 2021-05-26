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На Аvito хотят продать разбитый в ДТП с Ефремовым автомобиль

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Объявление о продаже автомобиля, предположительно участвовавшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, опубликовали на сайте Avito.

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По данным РЕН ТВ, продавец предлагает битый автомобиль Lada ВИС-2349 интернет-магазина «Деликатеска», в который, судя по фотографиям, в 2020 году врезалось авто Ефремова.

В описании объявления отмечается, что автомобиль действительно получил повреждения в ДТП, однако других подробностей не приводится. Продавец при этом обещает «гарантии юридической чистоты».

«Запчасти с авто отдельно не продаются. Цены по телефону не обсуждаются. Левый передний удар; крыша; возможны скрытые повреждения», — говорится в описании.

На данный момент журналистам не удалось дозвониться до автора объявления для получения более подробной информации.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня прошлого года на Смоленской площади. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артист был лишен водительских прав сроком на три года. Помимо этого актера обязали выплатить компенсации вдове, брату и сыновьям погибшего. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление авто после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив Ефремову срок до 7,5 года колонии общего режима.

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