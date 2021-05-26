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Предпринимателей поблагодарили за поддержку россиян во время пандемии

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Малый и средний бизнес ответственно повел себя в непростой период пандемии коронавируса и оказывал помощь медицинскому персоналу и нуждающимся. Об этом 26 мая заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на бизнес-завтраке в честь Дня отечественного предпринимательства.

На встрече было отмечено, что в развитии российского малого и среднего бизнеса нужно сделать акцент на технологической модернизации и поиске новых, еще не занятых ниш. Как заявили участники мероприятия, навыки электронной торговли нужны как молодым бизнесменам, так и опытным.

«Все эти люди проявили себя очень ответственно в период пандемии, организовывали помощь гражданам, закупали средства индивидуальной защиты. Кто-то готовил обеды для наших врачей, которые работали в красных зонах, кто-то закупал транспорт, кислород и так далее», — добавил Турчак.

Ранее, в апреле, в Госдуме предложили продлить до конца текущего года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в 2020 году для пострадавшего от пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса.

В марте правительство России по просьбе предпринимателей продлило до конца 2021 года возможность получения поддержки бизнесменами, которые реализуют подакцизную продукцию: гостиницы, кафе и рестораны. Речь идет о предприятиях, которые понесли потери из-за COVID-19. До этого предприниматели, у которых имеется лицензия на продажу алкоголя, не могли рассчитывать на финансовую помощь. Однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство еще летом прошлого года отменило это ограничение.

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