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Волка заметили в центре карельского города Медвежьегорск

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По центральным улицам Медвежьегорска (Республика Карелия) бродит волк. Животное не боится людей, ищет еду на помойках. Фото хищника очевидцы опубликовали в интернете. Горожане успели сфотографировать хищника 23 мая в темноте.

Судя по фото, животное старое. Пользователи Сети предположили, что волк болен и отбился от стаи. А к людям пришел в поисках еды, передает ИА «Карелinform».

В апреле волки вышли к жилым домам в городе Лосино-Петровский Московской области. Местные жители засняли, как хищники свободно гуляли по улице у заборов загородных домов. А в конце марта в подмосковном селе Козино заметили львицу на крыше одного из местных домов.

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