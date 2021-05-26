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МИД Украины попросил ОБСЕ усилить работу мониторинговой миссии по Крыму

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Министерство иностранных дел Украины обратилось в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой усилить работу мониторинговой комиссии на крымском направлении. Об этом сообщил в среду, 26 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция встречи украинского министра и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид велась на YouTube.

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«Сегодня я обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы ОБСЕ уделяло значительно больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличивала количество усилий на крымском направлении. Нужно, чтобы ОБСЕ уделяла больше внимания односторонним шагам России, которые подрывают базовые принципы ОБСЕ», — сказал он.

В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ отметила, что организация «документирует определенные инциденты».

Шмид также добавила, что специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ необходимо расширить возможности для проведения наблюдений, а также провести работы по разминированию в Донбассе.

Генеральный секретарь ОБСЕ прибыла на Украину по приглашению главы МИД страны. Шмид пробудет с рабочим визитом на Украине с 26 по 30 мая.

Ранее, 23 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов обсуждать вопросы Крыма только в разрезе приграничного сотрудничества России и Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер не намерен обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским тему принадлежности полуострова.

Днем ранее в Крым прибыла с ознакомительным визитом делегация из 25 граждан ФРГ. Поездка проходила в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

Глава немецкой делегации Виктор Триппель 24 мая после поездки в Крым пристыдил Европу за санкции, введенные в отношении полуострова. Он отметил, что Крым является безопасным регионом, который продолжает развиваться.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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