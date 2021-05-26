Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает телеканал «Известия». С 1 июля неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначат ежемесячные выплаты. Размер субсидии составит половину детского прожиточного минимума. В среднем по стране сумма — около 6 тыс. рублей. С 1 июля выплаты будут получать беременные женщины. Сумма субсидий составит 50% от прожиточного минимума. С 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

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