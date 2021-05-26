В Москве число безработных сократилось почти в 1,5 раза с начала 2021 года

Число безработных, зарегистрированных в московской службе занятости, сократилось на 45,8% с начала года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ситуация на рынке труда стабилизировалась практически по всем параметрам. Так, на конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 п.п.

«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020-го – апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тыс. человек. Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях», ― приводятся его слова на сайте мэра Москвы в среду, 26 мая.

Отмечается, что значительно снизился уровень напряженности на рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель складывается из числа резюме к числу вакансий.

«В Москве в апреле текущего года на одну вакансию приходилось шесть резюме, в то время как в апреле 2020 года — 12 резюме на вакансию. За четыре прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7% к январю–апрелю 2020 года», ― рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По словам Пуртова, на данных показателях сказался рост экономики и опережающая активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39%, количество резюме — на 1%.

Кроме того, выросли и средние зарплаты. Так, в январе–марте рост наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. Реальная заработная плата выросла за это время на 4,1%.

Быстрее всего росли зарплаты в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности.

Ранее, 14 мая, в Сбербанке рассказали, что средняя месячная зарплата в России в I квартале 2021 года выросла, превысив уровень годичной давности на 2,9%. По данным экспертов, в этот период снижались заболеваемость коронавирусом и темпы инфляции. Рубль укреплялся, а его курс к доллару становился менее волатильным.