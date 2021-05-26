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Geely привезет в Россию новый кроссовер Atlas Pro

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Китайская компания Geely раскрыла подробности о новом кроссовере Atlas Pro, который будет доступен для заказа у российских дилеров в III квартале 2021 года.

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Как сообщает «Автостат», ожидается, что новинка постепенно заменит нынешнюю модель Atlas. Новинка позаимствовала у кроссовера Atlas некоторые элементы подвески и кузов. При этом машина получила увеличенную решетку радиатора, рельефный капот, новые крылья, другую оптику, обновленный логотип и бамперы с аэродинамическими каналами.

Длина автомобиля составляет 4544 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1713 мм. Колесная база достигает 2670 мм.

В салоне установлена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным семидюймовым жидкокристаллическим дисплеем.

В России кроссовер Geely Atlas Pro будет представлен с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л.с. Двигатель может работать с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. Привод в зависимости от версии передний или полный.

24 марта сообщалось, что Geely с III квартала 2021 года начнет выпуск премиальных электрокаров. Новые автомобили планируется продавать под новым брендом Zeekr. При этом фирма будет выпускать по одному электромобилю в год.

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