Украина в очередной раз запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Но всего на четыре месяца до начала отопительного сезона. Это решение связано с интересами местной электрогенерации, представитель которой недавно занял пост министра энергетики.

Номинально украинская электроэнергетика способна полностью обеспечить потребности страны. Установленная мощность местных электростанций составляет примерно 51 ГВт. В кризисном 2020 году потребление электроэнергии на Украине упало на 2,6% — до 146,4 млрд кВт•ч. Это примерно половина от того объема, который Украина потребляла в 1990 году. Наиболее резко падение спроса на электроэнергию в стране ускорилось в 2014 году.

Хотя и нельзя назвать безоблачным период истории независимой украинской энергетики до 2014 года, но после победы «революции гидности» начался непрекращающийся кризис — ускорялся запущенный ещё при Викторе Януковиче отказ от газа в электрогенерации. А после того как в борьбе за сиюминутные бизнес-интересы Киев начал блокаду Донбасса, пришлось спешно переводить угольные электростанции с антрацита на уголь газовой группы.

Киев начал энергоблокаду Крыма. В итоге полуостров получил энергомост с материковой Россией и две новейшие электростанции, а Украина потеряла рынок сбыта для 800 МВт мощности. При этом росла нагрузка на атомную генерацию, которая в какой-то момент обеспечивала 55% выработки электроэнергии на Украине. На сегодняшний день доля атомных станций в энергобалансе снизилась, но на горизонте замаячила перспектива планового закрытия блоков. А новые энергоблоки не строятся.

В целом, для Украины крайне болезненна проблема износа инфраструктуры, которая в значительной степени касается электростанций и электросетевого хозяйства. В то же время за последние годы здесь значительно выросла доля электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Так как «зеленый тариф» кратно выше обычного «неэкологичного», то рост доли ВИЭ стал той канистрой бензина, которую плеснули в костер кризиса неплатежей. Сейчас Киеву предстоит ответить в судах перед компаниями, производящими «зеленое» электричество, ведь те считают, что они недополучили свои законные деньги с украинского рынка.

На этом неспокойном фоне Киев пытается проводить реформы электроэнергетического рынка. После «пробного» запуска энергорынка два года назад неожиданно выяснилось, что электричество дешевле закупать в России. Но непатриотичные закупки (с некоторыми оговорками) были оперативно прерваны. Так проявилась борьба двух крупных финансово-промышленных группировок, окопавшихся в украинской власти. Первая владеет электрогенерацией. Она заинтересована в максимальной загрузке местных станций и в росте цен. А вторая владеет крупными потребителями электроэнергии (например, ферросплавными предприятиями). В ее интересах сохранение низких цен. И если Россия готова продавать электричество дешевле местных производителей, значит, надо покупать его у России. Ничего личного, просто бизнес.

С одной стороны, понять украинскую электрогенерацию можно, так как за ней стоит благополучие ряда связанных отраслей промышленности, таких как угледобыча. А положение шахтёров сегодня отнюдь не безоблачное. Снижение загрузки угольных электростанций — это падение спроса на уголь. Поэтому с конкурентами в виде дешевого российского электричества надо бороться. И путь запретов здесь самый простой. В какой-то момент закупки вновь разрешаются. Обычно происходит это в отопительный период — например, с октября 2019 по март 2020 года. И затем вновь вводятся запреты.

В отопительный период 2020–2021 годов электричество из России и Белоруссии спасло украинских потребителей. Этой зимой страна столкнулась с перспективой обрушения энергосистемы из-за ошибочных прогнозов спроса на топливо со стороны электростанций и выбывания ряда генерирующих мощностей по причине ремонтов

С 1 февраля начались активные закупки электричества у Москвы и Минска. Суммарный импорт электроэнергии, по данным Укрэнерго, за первый квартал текущего года составил 906,9 млн кВт•ч. Больше всего электроэнергии импортировано как раз в феврале — 509,3 млн кВт•ч, то есть 56,2% от общего объема. Без коммерческого импорта балансировка украинской энергосистемы была бы невозможна.

На Украине есть отдельный энергоостров (Бурштынский), синхронизированный с европейской энергосистемой. Поэтому примечательно, что импорт электроэнергии в основную часть страны — объединенную энергосистему, синхронизированную с Россией и Белоруссией — в I квартале составил 604,1 млн кВт•ч. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 503,5 млн кВт•ч было импортировано из Белоруссии, а чуть больше 100 млн кВт•ч — из России. В марте импорт резко сократился, так как морозы отступили.

В то же время в Киеве не прекращалась борьба за кресло министра энергетики. В конечном итоге победителем из этой схватки вышел бывший топ-менеджер государственной компании «Энергоатом» Герман Галущенко. Компания же из-за продуманной реформы энергорынка оказалась в глубокой финансовой яме, откуда её теперь надо вытаскивать. И если уж с проблемными украинскими ВИЭ ничего сделать нельзя, то можно ввести запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Этот шаг был более чем ожидаем от нового министра. В то же время ситуацию в украинской электрогенерации все прекрасно понимают, поэтому запрет планируется снять 1 октября 2021 года, то есть к отопительному сезону. В конце концов, ввести новый запрет всегда успеется. А тут еще и прекрасный политический повод подвернулся — ситуация с самолетом и белорусским оппозиционером. Киев решил внести свою лепту в обрушившийся на Минск град санкций.

В 2023 году Украина планирует полностью синхронизировать свою энергосистему с энергосистемой Евросоюза. Это, как уверяют, одновременно приведет к росту показателей местной генерации и благотворному приходу на украинский рынок западных поставщиков. Но прежде чем синхронизировать системы, придется осуществить ряд затратных технических операций, а всей стране некоторое время провести в положении энергоострова, то есть без свободных перетоков как из России и Белоруссии, так и из Европы. Но пока Украина не начала испытывать себя на прочность, даже без коммерческих поставок свободные переточки между нашими странами сохранятся. Поэтому за стабильность энергосистем переживать не приходится.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора