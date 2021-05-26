МИД Белоруссии обвинил Францию в нарушении норм воздушного права

Деактивация Францией плана полета рейса Минск–Барселона является прямым нарушением норм международного права, заявил 26 мая пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Это прямое нарушение его норм. Статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — Ред.). Насколько нам известно, никаких подобных решений совет не принимал», — приводит его слова пресс-служба МИДа республики.

По словам дипломата, действия Франции можно расценивать как «практически воздушное пиратство».

«Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего Франции, уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал», — подчеркнул Глаз.

Он напомнил, что на борту самолета находились пассажиры, чьи интересы были проигнорированы, а безопасность поставлена под угрозу.

Летевший в Барселону самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» из-за деактивации Францией плана полета рейса был вынужден вернуться в Минск. Как отметили в авиакомпании, у лайнера, на борту которого находились 54 пассажира, были все разрешения на выполнение данного рейса. Однако борт не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией.

По словам пользователей соцсетей, самолет летал кругами в районе Брестской области, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу посадки.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.