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Сердар Азмун признан лучшим игроком прошедшего сезона «Тинькофф РПЛ»

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Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун признан лучшим игроком по итогам сезона-2020/21 «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ), сообщается на сайте турнира в среду, 26 мая.

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Отмечается, что Азмун был признан лучшим по итогам голосования, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны команд «Тинькофф РПЛ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».

«Азмун заработал 76 баллов и опередил прошлогоднего обладателя награды Артема Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом. Третье место занял полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, набравший 51 балл», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Азмун впервые выиграл награду как лучший игрок сезона. Так, в сезоне-2019/20 победителем в данной номинации был нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а в сезоне-2018/19 — нападающий ЦСКА Федор Чалов.

В прошедшем сезоне Азмун стал трехкратным чемпионом «Тинькофф РПЛ» и победителем Олимп-Суперкубка России. В 24 матчах турнира 26-летний иранец забил 19 голов.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что Артем Дзюба признан лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Всего за свою карьеру футболист забил 200 мячей.

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