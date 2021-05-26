Bloomberg узнал подробности о новых санкциях ЕС против Белоруссии

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Об этом 26 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС, знакомый с ситуацией.

Помимо этого агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и белорусская авиакомпания «Белавиа».

Уточняется, что на данный момент точные секторы, которые могут затронуть санкции, пока не определены.

Ранее в этот же день стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями.

Отношения Белоруссии и Запада усложнились после президентских выборов, прошедших в стране в августе 2020 года и завершившихся победой Лукашенко. Тогда же в самой Белоруссии вспыхнули акции протеста. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы, а экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, инициировав создание в стране координационного совета по передаче власти, уехала в Литву.

В начале октября 2020 года ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции против Лукашенко и еще 14 чиновников. Второй пакет европейских рестрикций был введен 6 ноября, а 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Минска. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело.

В конце февраля Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. В санкционный список включены Лукашенко и семь компаний.

Кроме того, 25 марта власти Эстонии, Латвии и Литвы запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко, которые якобы ответственны за подавление «продемократического движения» в республике.

В настоящее время ситуация осложнилась инцидентом, произошедшим 23 мая в Минске, где была совершена экстренная посадка авиалайнера компании Ryanair, на борту которого находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.