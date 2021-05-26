В аэропорту Варшавы заявили об отсутствии запроса на посадку от борта Ryanair

Совершивший посадку в Минске самолет авиакомпании Ryanair не запрашивал возможность приземлиться в Варшаве. Об этом в среду, 26 мая, заявили в пресс-службе международного аэропорта имени Фредерика Шопена в столице Польши.

«Аэропорт Шопена не получил в минувшее воскресенье запроса о согласии на посадку самолета Ryanair из Афин в Вильнюс в аварийном режиме», — сообщили ТАСС в аэропорту.

Как отметил представитель пресс-службы Анджей Клевайдо, службы аэропорта всегда готовы к такой возможности. По его словам, если запрос на посадку поступил, аэропорт бы принял лайнер, оказав ему «всю возможную помощь».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» также сообщил об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко. Помимо этого, он рассказал, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair одновременно поступило диспетчерам аэропорта Минска, Афин и Вильнюса из Швейцарии.

Как добавил белорусский лидер, на борту пассажирского лайнера, по сообщению, находился террорист. При этом политик подчеркнул, что заявления о принуждении самолета к посадке истребителем МиГ-29 являются ложью. Лукашенко отметил, что предпринятые действия были необходимы для защиты граждан.

В свою очередь, официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер сообщил, что у страны не было сведений о минировании самолета.